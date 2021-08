News | Marcell Jacobs è leggenda: oro nei 100 metri alle Olimpiadi. Vince anche Tamberi L’azzurro vince i 100 metri piani nell’atletica leggera, la gara simbolo delle Olimpiadi. Lo fa con un tempo pazzesco, nuovo record europeo e italiano. L’impresa, mai riuscita a un italiano nella storia dei Giorchi, è da leggenda. Altro oro, ex aequo, con Gianmarco Tamberi nel salto in alto

Vittoria storica alle Olimpiadi per l’Italia forse nella gara più bella dei Giochi. Marcell Jacobs vince i 100 metri piani nell’atletica leggera e la fa con un nuovo tempo incedibile: 9’’80 nuovo record europeo (dopo il 9’’84 in semifinale) e per la terza volta in due giorni suo nuovo record italiano.



L’Italia un po' a digiuno di ori si rifà dunque con la medaglia nella corsa simbolo, mai vinta finora nella storia dei Giochi. Non solo: arriva anche un altro oro sempre dall’atletica. Gianmarco Tamberi vince ex aequo la gara del salto in alto con la misura di 2 e 37 (stesso livello e stesso score di Mutaz Barshim).