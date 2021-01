News | Marco Pantani oggi avrebbe compiuto 51 anni. I misteri sulla morte e l'augurio di Cipollini | VIDEO Oggi Marco Pantani avrebbe compiuto 51 anni. Uno dei suoi più grandi amici, Mario Cipollini, gli ha dedicato un messaggio su Facebook. Da quel 14 febbraio 2004, sua mamma Tonina si batte per avere giustizia e chiarire le tante contraddizioni attorno alla sua morte. Con Alessandro De Giuseppe vi abbiamo raccontato i tanti punti che non tornano

"Buon compleanno amico mio... La porto un po’ io la gialla e poi te la prendi tu, ok?". Mario Cipollini dedica questo messaggio a Marco Pantani. Oggi il Pirata avrebbe compiuto 51 anni. Anche uno dei suoi più grandi amici lo ha voluto ricordare così sul suo profilo Facebook con la foto in cui Pantani e Cipollini sono fianco a fianco durante una tappa del Tour de France.

Tra chi oggi si ricorda di questo compleanno c’è anche mamma Tonina. Da quel maledetto 14 febbraio 2004 non si dà pace per ottenere la verità sulla morte di suo figlio e chiarire le tante contraddizioni che ancora oggi restano senza riposta. Con i tanti servizi di Alessandro De Giuseppe abbiamo provato a ricostruire i fatti: si è davvero suicidato morendo di overdose come hanno detto gli inquirenti?

Abbiamo evidenziato le ombre che ancora avvolgono la morte di uno dei ciclisti più forti di sempre. Una su tutte è la pallina di droga trovata in mezzo al sangue del cadavere che appare dai filmati della polizia, che i sanitari del 118 presenti quando fu trovato il corpo affermano di non aver visto. Per questa e tante altre contraddizioni, la mamma di Pantani non ha mai creduto alla versione ufficiale data dalle autorità e crede che il figlio sia stato ucciso.

“Marco è stato ucciso. Mi sono ripromessa una cosa da quel giorno: non mi devo ammalare perché voglio arrivare alla verità”, dice mamma Tonina. “A lui ho fatto questa promessa: non voglio vendetta, ma giustizia. A me è morto un figlio e come l’hanno fatto passare dopo è una cosa vergognosa”.