Martedì a Le Iene: lo scherzo a Paola Turci e la storia di Giulia Schiff

Domani, martedì 6 aprile, dalle 21.10 su Italia 1 nuovo appuntamento con Le Iene. Conducono lo show Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Tra i tanti servizi che potrete vedere, Roberta Rei ci racconta la storia di Giulia Schiff, la giovane pilota veneziana, allieva dell’Accademia di Pozzuoli, espulsa dall’Aeronautica Militare, dopo aver denunciato di essere stata vittima di mobbing e nonnismo, durante il suo “battesimo del volo”.

Nel gennaio 2019 la Schiff ha reso pubblico un video in cui si vedono le violenze che avrebbe subito nel corso di una sorta di rito di iniziazione, avvenuto al termine delle prove e come conclusione del percorso formativo per gli allievi ufficiali. Per dimostrare la sua versione ha raccontato di aver ricevuto percosse e di essere stata sbattuta fortemente contro l’ala di un velivolo piantato nel cemento, prima di essere gettata nella fontana del pinguino, come da tradizione.

La pilota dice che da quel giorno le cose sarebbero peggiorate fino a che, a Pozzuoli, la giovane è stata espulsa. Per il suo avvocato Massimiliano Strampelli, “dopo i fatti di Latina c’è stata una carenza dell’Istituzione a capire la progressiva emarginazione di Giulia. Lei ha cercato invano un canale di dialogo, poi ha avuto un crollo emotivo”. Giulia confida all’inviata di aver sofferto tantissimo, soprattutto per la mancanza di solidarietà: “Le donne che parlano non piacciono a nessuno, soprattutto nel mondo militare”, dice. Nel servizio, alcune testimonianze inedite, confermerebbero quanto raccontato dalla giovane.

Tra gli scherzi che potrete vedere c’è quello a Paola Turci, vittima del nostro Nicolò De Devitiis. La cantante crederà che sua nipote, per avvicinarsi al mondo dello spettacolo, abbia assecondato i consigli di un produttore discografico e abbia utilizzato il suo cognome, in quanto già noto, per una serie di iniziative promozionali, al limite della legalità.

E non solo: Stefano Corti sottopone scherzosamente alcuni politici ad un test sulla conoscenza della lingua inglese, per provare a capire quanti riescono a fare la giusta traduzione dei termini stranieri, diventati ormai d’uso comune.

Potrete poi vedere il reportage di Gaetano Pecoraro sull’inquinamento causato dalla grande quantità di plastica che versa sui litorali siciliani, in particolare nella spiaggia di Macconi, in provincia di Ragusa. Lì le dune di sabbia nascondono una vera e propria bomba ecologica che da anni è conosciuta con il nome di “Dune di plastica”.

