News | Un matrimonio combinato per Giulia Salemi: lo scherzo a Pierpaolo Pretelli | VIDEO Due zii tradizionalisti dall’Iran per organizzare un matrimonio combinato. Ecco l’incubo in cui abbiamo catapultato Pierpaolo Pretelli vittima dello scherzo di Nicolò De Devitiis e realizzato con la complicità di Giulia Salemi. Abbiamo messo alla prova il loro amore nato nella casa del Grande Fratello Vip

Che studi hai fatto? Sei stato spostato? Quanto guadagni? Sembrano le domande di un investigatore privato, ma se le è sentite chiedere Pierpaolo Pretelli. È da qui che inizia l’attesissimo scherzo di Nicolò De Devitiis con la complicità di Giulia Salemi, quando lei gli presenta in videochiamata uno zio che incarna i valori del tradizionalismo iraniano. È così abbiamo messo alla prova l’amore della coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Pierpaolo non prende bene tutte quelle domande. E dopo qualche giorno rincariamo la dose. “Mio zio ti ha visto in tv. Dice che mi stai usando per farti pubblicità”, gli racconta Giulia. “Non vogliono che stiamo insieme perché ti credono un donnaiolo e hanno paura che un domani mi farai stare male”. Passa una settimana e organizziamo un incontro tra Pierpaolo e lo zio che aveva conosciuto al telefono. “Sono venuto qua per chiarire un po’ di situazioni”, esordisce l’ospite. Ma Pretelli fa la prima gaffe offrendogli del vino. “Non possiamo, siamo in Ramadan” e subito gli fa notare i tatuaggi che ha sul corpo. Questo momento di imbarazzo viene interrotto dall’arrivo di un altro zio.



A questo punto Giulia spiega il motivo della loro visita: “Sono qua per capire che se tu un domani mi volessi sposare, dovrai diventare musulmano”. La faccia di Pierpaolo si fa sempre più seria finché la famiglia gli detta le regole da seguire: niente Internet, niente Instagram. E soprattutto il matrimonio. “Ma ci siamo conosciuti da 4 mesi”, dice Pierpaolo. Giulia rincara la dose spiegandogli che l’hanno messa alle strette: o sceglie lui oppure la famiglia. “Vogliono che io vada in Iran”, spiega l’influencer. E qua Giulia strappa una promessa a Pierpaolo: “Amore, io sono disposto a tutto anche a diventare musulmano. Purché non ci rompano più”.

Ma i due zii di Giulia irrompono in casa: “Ti aspettano in aeroporto, hai il volo tra poco”. Facciamo credere a Pierpaolo che ci sia un matrimonio comandato a cui Giulia non può negarsi. E infatti si mette in auto in direzione di Linate. Arrivati in aeroporto Pierpaolo tenta l’ultima carta per dimostrare il suo amore, ma gli zii lo fermano. “La famiglia ha già deciso che chi lei si deve sposare”. Giulia e Pierpaolo si salutano prima che lei gli fa credere di partire per l’Iran.

A questo punto lei pubblica la storia che tutti i #Prelemi hanno visto: “Annuncio ufficiale: mi sono lasciata con Pier. Ho dovuto, presto seguiranno i dettagli”. Pierpaolo nel cuore della notte fa la valigia ed è pronto a lasciare la casa di Giulia. A questo punto incontra Nicolò De Devitiis