News | Tornano Le Iene (con Michela Giraud)! Martedì 9 novembre sesta nuova conduttrice, Michela Giraud, in studio con Nicola Savino e la Gialappa's Band. Tra i servizi della puntata: il reportage sulla quarta ondata di Covid, il bonus 90% e lo scherzo a Nunzia De Girolamo

Tornano Le Iene con Michela Giraud come sesta nuova conduttrice. “Non sono mai stata una Iena nella vita anche se a volte sarebbe stato utile esserlo”, racconta l’attrice e comica prima della puntata di martedì 9 novembre. “Non vedo l'ora di vestirne i panni per la prima volta e vedere cosa Nicola Savino e la Gialappa's Band hanno in serbo per me… soprattutto perché non sanno cosa io ho in serbo per loro!”.



Tra i servizi della puntata, il reportage di Gaetano Pecoraro e Marco Fubini su Covid e timore dell’arrivo di una quarta ondata. Vi raccontiamo cosa è cambiato e come mai, nonostante l’aumento di contagi in Europa, in Italia la situazione sembra essere sotto controllo. Lo facciamo tornando in uno dei più grandi ospedali italiani, quello di Padova da cui vi abbiamo raccontato l’anno scorso l’emergenza, e seguendo le Usca, le unità speciali che seguono i pazienti a casa. Ecco allora chi sono oggi i malati, i nuovi protocolli con i farmaci e quanto, davvero molto, il vaccino protegge dalle forme più gravi. Proponiamo anche un’intervista inedita al dottor Giuseppe De Donno, il primo che ha fatto ricerca in Italia sul plasma iperimmune, purtroppo morto suicida a luglio di quest’anno.

Dopo aver raccontato delle possibili truffe ai danni dello Stato sulla ristrutturazione di facciate di edifici e di abitazioni, Luigi Pelazza torna sul tema Bonus 90%, il bonus detraibile fiscalmente che permette di scalare dalle tasse nell’arco di 10 anni il 90% della spesa dell’impresa che effettua il lavoro. Sembrerebbe che alcune per guadagnarci aumentino i costi, del doppio e del triplo rispetto a quelli di mercato. Le Iena raccoglie i dubbi di alcuni inquilini di due palazzi di Torino che lamentano preventivi molto alti rispetto al lavoro da fare e cerca di capirne di più con l’aiuto di esperti e tecnici.

Vittima dello scherzo di Sebastian Gazzarrini è l’ex deputata e ministro della Repubblica italiana Nunzia De Girolamo. Il marito Francesco Boccia ha deciso di “vendicarsi” dello scherzo de Le Iene subìto l’anno scorso: le faremo credere di essere diventata la nuova leader del movimento No Vax per alcune sue dichiarazioni contro la scienza. In realtà una sua intervista, rilasciata per sensibilizzare e motivare gli studenti di scuola e università sul vaccino, è stata montata ad arte manipolando tutte le sue dichiarazioni. Come la prenderà Nunzia De Girolamo?