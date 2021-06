News | La milf derubata dal toy boy: lo scherzo di Jeda a Vera Gemma | VIDEO Abbiamo messo a dura prova l’amore di Vera Gemma. Abbiamo fatto credere alla ex naufraga de L’isola dei famosi che il suo fidanzato Jeda l’avesse lasciata portandole via parte del suo conto in banca. Tutta colpa delle tentazioni di Maria Arreghini. Ecco lo scherzo di Stefano Corti e Alessandro Onnis

Lei, 50 anni. Lui, 20. L’amore tra Vera Gemma e Jeda resisterà alle tentazioni di Maria Arreghini? Tutto inizia da uno studio di registrazione, dove Jeda fa sentire alla sua amata la sua nuova scoperta: la canzone di questa avvenente cantante. Subito Vera va a vederla su Instagram. “Con questa voce così raffinata mi aspettavo un altro tipo di ragazza. Ha due tette enormi!”, dice lei. Che già teme di non poter competere con lei. Così si mette a indagare su come si siano conosciuti. “Io sono la Queen, poi vedo le immagini di questa qua che è la Princess… Tranquilla con questa che ha la settima di reggiseno non ci sto...”.

Ma i guai per Vera Gemma sono solo all’inizio. Il diretto della sua banca la chiama per informarla degli ultimi movimenti sul suo conto: ben 100mila euro sono stati trasferiti altrove. E qualcuno ha pagato due biglietti per Miami. Uno è intestato a Maria Arreghini e l’altro a Jeda. E intanto dal conto arriva il pagamento per una camera vicino a Malpensa.

Vera si mette in macchina per raggiungerli. “Divento una bestia, divento violenta”, dice Vera. Jeda si trovare nudo nel letto e lei chiede dove siano stati trasferiti i suoi 100mila euro, ma Jeda le dice di non averli. Vera Gemma affronta così colei che avrebbe condiviso con lui questo viaggio.

“Jeda ti prego, dimmi che è un incubo. Dimmi che è un incubo”, Vera ormai detronizzata scoppia in un pianto. A questo punto per Stefano Corti e Alessandro Onnis è arrivato il momento di rimettere la queen sul suo trono.