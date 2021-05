News | È morto Franco Battiato, l'intervista a Le Iene e il Battiatese: “Chiamatemi Cicciuzzo” | VIDEO Franco Battiato è morto nella sua casa di Milo, in provincia di Catania. Artista, cantautore, regista. Se n’è andato all’età di 76 anni. Noi de Le Iene lo avevamo incontrato per conoscere meglio il "battiatese", scherzando con lui

È morto Franco Battiato. Se n’è andato a 76 anni nella sua casa di Milo, in provincia di Catania. Era nato a Jonia il 23 marzo del 1945. Nella sua lunghissima carriera ci ha regalato brani indimenticabili come La cura, Centro di gravità permanente, Voglio vederti danzare. È stato anche regista, ha unito musica pop e colta e segnato la nostra cultura.

Noi de Le Iene lo abbiamo incontrato con Pietro Sparacino qualche anno fa proprio per chiedergli il significato di alcune frasi delle sue canzoni, spesso criptiche. Onorati di incontrarlo, non sapevamo come chiamarlo. “Chiamatemi Cicciuzzo”, ci ha risposto. E allora ne abbiamo subito approfittato per chiedergli che cosa intendeva quando in Centro di gravità canta: “Per le strade di Pechino tra noi si scherzava raccogliendo ortiche”. “Significa di dover stringere e buttarla senza fare urlo”, aveva spiegato Battiato.

Resterei sempre con noi assieme al tuo meraviglioso "battiatese": abbi cura di noi. Addio maestro.