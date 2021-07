News | Il giorno di Mourinho: “Conte? Nella storia dell'Inter mai paragoni con me o Herrera” | VIDEO Il nuovo allenatore della Roma nel giorno della presentazione lancia una frecciata al rivale: “Conte? Nella storia dell’Inter mai paragone nessuno con me o Helenio Herrera”. Vi ricordate quando Stefano Corti e Alessandro Onnis avevano provate a portare la pace tra di loro?

“Conte? Nella storia dell’Inter mai paragone nessuno con me o Helenio Herrera”. Saranno passati anche undici anni dalla sua ultima avventura in Italia, ma di certo José Mourinho non ha perso la sua verve polemica. Nel giorno della presentazione come nuovo allenatore della Roma, lo Special One non le manda a dire al suo rivale.

Alla domanda se gli dispiacerà non confrontarsi con i nerazzurri guidati da Antonio Conte, Mourinho ha risposto che “nella storia dell’Inter mai paragone nessuno con me o Helenio Herrera”, l’allenatore portoghese protagonista delle due Coppe dei campioni del 1964 e 1965. E i social sono già esplosi in un profluvio di reazioni alle parole dello Special One.

L’incontro/scontro più atteso dell’anno però non ci sarà: dopo che Antonio Conte ha saputo dalla voce del nostro Stefano Corti dell’arrivo di Mourinho alla Roma, si è consumata la rottura tra la bandiera bianconera e l’Inter. Sulla panchina nerazzurra siede oggi Simone Inzaghi, cuore biancoceleste: anche con lui saranno scintille?

Non lo sappiamo, ma di certo sembra proprio che la polemica tra Conte e Mourinho non sia affatto finita: e dire che noi de Le Iene avevamo provato a riportare il sereno tra i due ai tempi in cui entrambi allenavano in Premier League. Stefano Corti e Alessandro Onnis avevano provato con una maglietta a far sbocciare l’amicizia, ma già all’epoca non sembrava facilissimo ricomporre la fattura. Chissà, forse adesso vale la pena riprovare?