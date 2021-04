News | Noemi a Le Iene: “Temo che la maleducazione dei social arrivi nella vita vera” | VIDEO A 5 anni dalla nostra prima intervista singola abbiamo incontrato di nuovo Noemi. Ci racconta di come ha vinto il bullismo per il suo peso e che oggi si è trasformato in insulti per aver perso chili. Ci parla anche di donne e social e ci canta la sua “Glicine”, la canzone che ha portato a Sanremo

“Prima ho subìto bullismo per il mio peso. Ci ho messo tanta testa per perderlo. Ho smurato il frigo”. Noemi è tornata a trovarci dopo la nostra intervista singola del 2016. Ci dice anche che cosa scatta secondo lei nella mente di chi insulta: “Forse perché vede nell’altro qualcosa che gli manca. Anche se ora mi insultano perché sono dimagrita. C’è sempre qualcuno a cui non gli va bene. La mia paura è che la maleducazione dei social arrivi nella vita vera”.

Cinque anni fa l’avevamo trovato fedelissima del suo fidanzato e ci aveva detto che l’avrebbe sposato: promessa mantenuta due anni dopo. “Al matrimonio c’era anche Morgan che ha suonato l’organo, per fortuna non ha preso fuoco…”. A proposito del marito: lui ha preso il Covid, ma non lei. “Sto attenta a non attaccarlo a qualcuno meno forte di me. E comunque mi farò il vaccino”.

Lei ha detto che ‘le donne sono fatte per essere madri’. “Sono ancora d’accordo, è una parte bellissima della vita di una donna”, dice. “Sono una donna che ama le donne e una donna che ama gli uomini che amano le donne”. E al ristorante l’uomo deve pagare la cena? “Meglio fare alla romana. E se un papà si sente felice ad avere una dinamica più casalinga perché dobbiamo farlo sentire in colpa?”. È favorevole all’aborto, al divorzio e all’eutanasia.

“Certe piattaforme social vogliono approfittare del corpo delle donne soprattutto sulle ragazze minorenni”, dice Noemi che ci parla anche di come sia il mondo della musica. “Non è proprio ‘gender free’. Se mi fossi chiamato Noemo avrei trombato tutte le sere…”, ironizza.

Poi Noemi ci canta anche ‘Glicine’, la canzone che ha portato a Sanremo 2021!