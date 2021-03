News | OnlyFans, dai cosplayer alle performer: tutti i segreti del social senza filtri | VIDEO Attenzione! La visione di questo video è vietata ai minori. Accedi per verificare i tuoi dati. Ci dispiace, la tua età non ti permette di accedere alla visione di questo contenuto. Accedi Nicolò De Devitiis ci spiega cos’è e come funziona il social senza filtri esploso durante la pandemia. Ci fa conoscere anche i performer che guadagnano di più postando foto e video. Non mancano contenuti sexy e qualche segreto per ottenere numeri vertiginosi

Nicolò De Devitiis ci mostra altri performer di OnlyFans, dopo il primo servizio. Oltre ad avere tutti in comune contenuti sexy, si ritrovano al top della piramide di chi guadagna di più. Tra loro c’è Cora, modella di nudo, sbarcata su OnlyFans dopo che tutti gli altri siti web le avevano rifiutato le foto. “Su Instagram non si può far vedere niente perché sennò banna. Niente capezzoli, niente sederi nudi”, racconta. E per lei che usa questo strumento per lavoro è un bel problema. “Ognuno dovrebbe essere libero di far vedere quello che vuole”. Così migra su OnlyFans e vede che si guadagna bene. “Pubblico foto e video di nudo, ma niente soft-porn”.

Come lei tra i creator più pagati c’è Alessandro: “Guadagno attorno ai 5/6mila dollari al mese. Condivido quello che faccio nel privato”. Ci mostra tutta l’attrezzatura che utilizza per scene di sesso estremo. Poi su OnlyFans ci sono i cosplayer come Lucy L3in: “Lo gestisco diversamente alle altre. Ci sono contenuti per tutti, io che ammicco e se si vogliono vedere foto più spinte si paga”. Insomma, tutto ha un prezzario per invogliare i propri follower. “Nel mio mese migliore ho fatto 8mila dollari”.

Tra tutti i creator, che sarebbero un milione in tutto il mondo, solo l’1% arriva a guadagnare come Alessia. “Facevo due lavori e con la pandemia sono rimasta a casa. Così ho aperto OnlyFans, se prima ne guadagnavo 2mila euro, ora arrivo a 5 volte tanto. E attraverso i miei fan accetto anche il mio corpo”. In vetta alla classifica dei top utenti di OnlyFans ci sono Elena, Naomi e Martina, il trio che abbiamo conosciuto nel primo servizio di Nicolò De Devitiis. “Siamo state tra le prime creatrici in Italia. Abbiamo capito come fidelizzare gli utenti”.