News | Paura e delirio a Chivasso | VIDEO Il nostro Gaston Zama è andato a Chivasso, dove centinaia di persone si sono radunate gridando contro la dittatura che secondo loro sarebbe in vigore nel nostro Paese. Un regime con un unico scopo: soggiogare il popolo! Come? Ingannandolo con questa falsa pandemia, perché il Ccovid19 non esiste, è solo l'ennesima grande bugia pianificata a tavolino da Bill Gates e dai poteri forti (satanisti) perché LORO ci vogliono schiavi, per questo ci vaccinano e ci tappano la bocca con delle inutili mascherine

La persona che grida alla dittatura nel servizio di Gaston Zama è la signora Rosanna, titolare di una caffetteria a Chivasso in provincia di Torino. Un locale che, a quanto si legge, negli ultimi tempi sarebbe stato teatro di numerosi aperitivi "negazionisti" e continue violazioni alle norme anti Covid. Violazioni che pochi giorni fa hanno portato la Procura a sequestrare il locale.

Si è scatenata così l’ira della signora Rosanna: “Fate schifo! La gente la tenete in dittatura: siete delle m*rde”. La donna, oltre a inveire contro le forze dell’ordine, successivamente ha urinato accanto ad esse. In poco tempo questi filmati della signora Rosanna sono diventati virali sui social e sui quei gruppi Telegram in cui il complotto regna sovrano, specialmente quello secondo cui il Covid non esiste ed è solo un piano dei poteri forti.

Siamo andati a Chivasso, proprio davanti alla Torteria sequestrata, perché si è tenuto un raduno in onore della signora Rosanna che in molti adesso dipingono come la "leonessa di Chivasso". E per nulla al mondo i suoi nuovi discepoli si perderebbero questo appuntamento contro la "dittatura". E anche il nostro Gaston Zama era lì: potete vedere il suo viaggio tra paura e delirio a Chivasso nel servizio qui sopra.