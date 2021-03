News |

Prossimamente lo scherzo ai Boomdabash

Purtroppo nella puntata di ieri, martedì 30 Marzo, non abbiamo potuto mandare in onda lo scherzo ai Boomdabash per sopravvenute motivazioni tecniche. L’anticipazione dello scherzo resta disponibile sui nostri canali social.

Ci scusiamo con la band e con i loro fan, vi terremo ovviamente informati, come di consueto, in merito alla messa in onda dello scherzo su Italia1 e su tutte le modalità per rivederlo on demand su iene.it.