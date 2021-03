News | Random: la cazzuola sul palco di Sanremo e lo scherzo de Le Iene | VIDEO Perché Random aveva una cazzuola sul palco di Sanremo? Un ritorno alle sue origini di muratore? Era il premio de Le Iene per essere finito vittima di un nostro scherzo proprio durante l’ultima giornata del festival. Gli abbiamo fatto credere che la sua canzone era squalificata per plagio, ma lui ha negato qualsiasi mediazione. Sebastian Gazzarrini gli ha consegnato un premio speciale per essere l’ultimo classificato con una promessa (poi mantenuta): portarlo sul palco di Sanremo!

Perché Random ha portato una cazzuola sul palco del festival di Sanremo? È la domanda che tutti da sabato sera si fanno e ora possiamo darvi la risposta: è un premio de Le Iene al cantante che ha iniziato come muratore! Così Random è stato fedele alla promessa di Sebastian Gazzarrini che gli ha teso una trappola proprio il giorno della finale.

Tutto è iniziato quando abbiamo incontrato i suoi manager per vedere la reazione alla notizia della sua squalifica dal festival. Una bella mazzata dopo che la stampa non gli ha risparmiato critiche. E allora con queste promesse è il momento per mettere in azione il nostro scherzo: “È arrivata una mail dalla Rai che la tua canzone è plagiata”, gli dicono i suoi manager. Per lui significa solo una cosa: squalifica dal festival proprio il giorno della finale. Random non ci crede e va su tutte le furie intanto i giornalisti lo assillano al telefono.

I suoi manager contattano anche chi ha denunciato Random per plagio. “Ha fatto un ritornello uguale e identico!”, lo accusa. “Non ho rubato nulla! E chiedimi scusa!”, replica lui. Più diplomatici sono invece i suoi manager che cercano di trovare una soluzione. “Ho la casa di mia zia da ristrutturare, puoi rifarmi gli intonaci”, propone il querelante. Ma la proposta viene rifiutata ricevendo una nuova provocazione: un video in cui si impegna a rifargli i muri di casa, così ritirerebbe la denuncia. Random è un fiume in piena e non cede a nessun compromesso.

Ultimo tra gli ultimi cantanti in finale, ma fedele a sé stesso merita il nostro premio! Sebastian Gazzarrini gli svela che è tutto uno scherzo de Le Iene. Così gli consegniamo il premio da ultimo arrivato: una cazzuola. “Sarà la prima cazzuola al mondo a partecipare a Sanremo”, ci assicura Random. Ed è di parola! Durante la finalissima di Sanremo è sceso dalla scalinata dell’Ariston con la cazzuola in mano!