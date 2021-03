News | Raoul Bova vittima de Le Iene: crede di essere diventato nonno (e non solo) | VIDEO L’attore e sex symbol italiano Raoul Bova era convinto di essere diventato nonno a 49 anni e che il figlio Francesco si sarebbe sposato con la pornostar Priscilla Salerno. Era tutto uno scherzo di Nic Bello!

Nel 2013 era il protagonista del film “Buongiorno papà”, ora è il protagonista della fiction “Buongiorno mamma” ma per Raoul Bova è diventato anche il momento di “Buongiorno nonno!”. Nic Bello ha fatto perdere dieci anni di vita all’attore nello scherzo che vedete qui sopra!



Francesco, il figlio appena maggiorenne di Raoul Bova, si incontra con il padre per dargli una grande notizia e presentargli una persona importante. L’attore si aspetta di conoscere la fidanzatina del figlio ma in realtà si ritrova davanti a una notizia che lo sconvolge. Francesco è fidanzato da due anni con una pornostar, interpretata dalla sexy diva Priscilla Salerno. I due hanno intenzione di sposarsi e dal loro amore è nato il piccolo Brian.

“Cioè io sono diventato nonno a 49 anni” Raoul Bova resta senza parole e prova a gestire la situazione mantenendo la calma e rifugiandosi nell’aiuto della sua ex moglie Chiara Giordano, madre di Francesco. La situazione degenera quando il figlio gli confida di non essere realmente innamorato della sua fidanzata e di non sentirsi pronto per crescere un figlio.

“Lasciamo il bambino qui e andiamocene” gli dice Francesco. “Francè, devi prenderti le tue responsabilità. Te lo tieni e lo cresci. La cosa che non puoi fare è abbandonare un figlio”. Gli risponde il padre. Francesco però si dimostra un genitore imbranato e, dopo aver proposto di nutrire il piccolo Brian con del Nesquik, scappa lasciando Bova da solo con il bambino.

Il nonno resta da solo con il nipotino e, dopo aver cantato una ninna nanna, battuto il cinque al piccolo Brian e fatto avanti e indietro per la casa con il passeggino, si dispera sul divano. Per sua fortuna spunta Nic Bello per dirgli che è tutto uno scherzo de Le Iene! “Il bambino era vero. Un po’ mi ero affezionato. Mo’ lo voglio Brian” dice Raoul tirando un sospiro di sollievo.