News | Raoul Bova: “Ai miei figli ho insegnato tre cose: rispetto, serietà e onestà” | VIDEO Da mercoledì 21 aprile sarà su Canale5 con la sua nuova fiction “Buongiorno, mamma!”. Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Raoul Bova nella nostra intervista singola: insieme sfatiamo qualche luogo comune sul cinema e ci parla dei suoi figli. Alla fine ci fa un annuncio da perfetta signorina buonasera…

“Non so se sia vero che gli uomini invecchiando piacciono di più. Di solito lo dicono gli uomini che invecchiano”. Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Raoul Bova che ci parla anche di quando era ragazzino. “Ho iniziato a mantenermi a 19/20 anni. Insegnavo nuoto e facevo ginnastica nelle palestre. Mio papà mi ha insegnato che tutte le cose che facevo dovevo guadagnarmele”. A proposito di anni, tra poche settimane per Raoul sarà cifra tonda. “Ho 49 anni. E mi dà più fastidio avere il 9 dietro che il 5 davanti…”. Ma Raoul è anche papà e ci racconta qualcosa dei suoi figli: “Insegno loro che ci sono poche regole, ma importanti: rispetto, serietà e onestà”.



Con lui sfatiamo anche qualche luogo comune sul mondo del cinema: “In passato per gli uomini era più facile fare carriera. Non è vero che sono tutti comunisti e che le serie tv sono più belle del cinema. Il regista si fidanza sempre con l’attrice più carina? Falso, ma può capitare”. E comunque si sente di mandare un messaggio a tutte quelle ragazze che per lavorare ricevono proposte indecenti: “Il coglione si incontra sempre. Sta a te se rispettarti o meno”. Con Raoul parliamo anche di Covid e negazionisti: “Mi fa paura e mi vaccinerò quando arriverà il momento. Loro mi stanno sulle palle…”.



Intanto Raoul ci parla di "Buongiorno, mamma!", la sua nuova fiction in onda da mercoledì 21 aprile su Canale5 (e ci garantisce che sarà una figata): “Un uomo, un preside che lotta per la sua famiglia da tenere unita”, ci anticipa. E ci fa un annuncio da perfetta signorina buonasera.