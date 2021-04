News | Rocco Hunt, l'orologio rubato e la denuncia per falsa dichiarazione | VIDEO Il rapper salernitano Rocco Hunt decide di festeggiare il suo nuovo singolo insieme alla moglie Ada in uno dei loro ristoranti preferiti in un periodo di riaperture. All'interno del locale Ada viene derubata del prezioso orologio ricevuto in regalo da Rocco, che scopre così un'amara verità: l’orologio è un falso e la moglie ha venduto l’originale per fare un misterioso investimento. Deluso, si prende anche una denuncia per falsa dichiarazione ma arriva Nicolò De Devitiis a svelare lo scherzo de Le Iene!

Rocco Hunt, famoso rapper salernitano, sta conquistando tutto il mondo con il brano “A un passo dalla luna”. Noi con Nicolò De Devitiis lo abbiamo portato per qualche ora a un passo dalla disperazione!

Rocco Hunt, in un periodo di riaperture, decide di festeggiare il suo nuovo singolo insieme ad Ada, il suo grande amore e nostra complice, andando a pranzo nel loro ristorante preferito. Ada va un attimo in bagno ma al suo ritorno racconta al rapper di essere stata spintonata e che il prezioso orologio ricevuto in regalo da Rocco non c’è più.

“Cioè, io non ci posso credere ci siamo fatti rubare un orologio a Milano”. Il rapper non riesce a crederci e la voglia di festeggiare il nuovo singolo svanisce rapidamente “Cosa devo mettere su Instagram: grazie ragazzi, sono al secondo posto, ma mi hanno rubato l’orologio?”.

Intervengono le forze dell’ordine per capire cosa è successo ma, mentre Rocco è convinto che l’orologio sia originale, la moglie sembra tentennare. Così, il rapper riceve un’amara notizia: “La settimana scorsa non sono andata a fare la pulizia del viso ma ho venduto l’orologio per fare un investimento…”, gli svela.

Rocco è incredulo, deluso, non riesce più a fidarsi di sua moglie ma almeno è felice che gli abbiano rubato “una pentola”, un falso. Ada vuole mostrargli l’investimento che è costato il prezioso orologio così i due si mettono in macchina.

“Io sono sposato con Zuckerberg e non lo sapevo! Gli investimenti ci siamo messi a fare…”, dice Rocco alla moglie.



Arrivano in una concessionaria dove il signor Rosario svela il famoso investimento di Ada: una Smart del colore del Napoli. Il rapper non può credere ai suoi occhi e quando pensa di averle viste tutte riceve anche una telefonata dai carabinieri che gli comunicano di aver recuperato la refurtiva e che questa non corrisponde al valore dichiarato in precedenza. Per questo Rocco si prende anche una denuncia per falsa dichiarazione ma, per sua fortuna, arriva Nicolò De Devitiis a svelargli lo scherzo de Le Iene cantando una nuova versione di “A un passo dalla luna”. “Fai finta che è uno scherzo de Le Iene e fidati se dico ‘ci sei cascato in pieno’. Facciamo finta che è solo colpa nostra anche Ada ti guarda e lei l’ha fatto apposta”