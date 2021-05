News | Romano Troiani, sevizia il cane all'ex per vendetta? Le donazioni e il video choc | VIDEO Avrebbe tentato di affogare un cane del suo ex ragazzo solo per vendetta dopo la fine della loro relazione. Aurora Ramazzotti incontra Romano Troiani a cui in tanti hanno inviato donazioni per curare cani e gatti che raccoglie dalla strada. Ma dopo aver visto le condizioni in cui vivono ci sorge una domanda: lo fa per amore degli animali o è solo un business?

“Intanto sta affogando, almeno impari. Guarda te la faccio trovare morta intanto”. Sono le parole che si sentono pronunciare da Romano Troiani. In quei pochi secondi di video lo si vede mentre tenta di affogare un cane. Un gesto agghiacciante fatto da una persona che per molti era una sorta di San Francesco degli animali.

“So che cosa può fare quando perde il lume della ragione”. Così Marco commenta quel video terribile, lui è l’ex compagno di Romano. A far scattare quella ferocia ci sarebbe stata la fine della loro relazione sentimentale. I due hanno ancora in comune i cani che sono a casa di Romano. Da quando è single sembra sia stato preso da un’irrefrenabile mania: raccattare animali ovunque e la sua casa ha preso i contorni di quella che sembra una pensione improvvisata. “Minacciava me e la mia famiglia”, sostiene Marco. Dopo la loro separazione avrebbe iniziato a tempestarlo di messaggi. Marco non risponde finché Romano gli annuncia “una bella sorpresa”.

“Un pomeriggio mi è arrivato quel video con Molly”, racconta Marco che ha subito denunciato. Ma da lì si è aperto un mondo. I carabinieri in quella casa hanno ritrovato gatti rinchiusi nelle stanze tra feci e sporcizia, cani ammassati nelle gabbie e sui tetti. “La mia assistita ha mandato 8.900 euro in un mese”, racconta l’avvocato di una donatrice. “Un giorno ha chiesto per la seconda volta dei soldi per la castrazione di un cane chiamato Lord Byron per cui aveva donato già 270 euro”. A quel punto la benefattrice ha voluto vederci chiaro. Ma ogni sua richiesta di vedere le fatture è caduta nel vuoto.

“Agli animali non presta alcuna cura. Fa arricchire solo il suo portafoglio”, sostiene una volontaria dell’Enpa. Aurora Ramazzotti è andata da lui per vederci chiaro. Ci invita a casa sua per vedere di persona gli animali. La situazione però conferma quello che ci avevano detto con animali e feci ovunque. Allora gli chiediamo del video choc del cane. “Lui si è buttato da solo nella vasca delle tartarughe. Non era un maltrattamento, ne pagherò le conseguenze”, dice. Ma non sa che esiste una copia di quel terribile video.