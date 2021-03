News | Sanremo, vincono i Maneskin. Gli avevamo chiesto: “quest'anno vincerete il Festival?” I Maneskin vincono Sanremo 2021. Abbiamo conosciuto la band romana a dicembre, chiedendo veramente di tutto ai quattro ventenni rock nell'intervista che rivedrete in onda martedì a Le Iene

Hanno conquistato l’Ariston con la canzone “Zitti e buoni”. A vincere Sanremo 2021 sono i Maneskin, la band romana che ha fatto trionfare il rock in questa edizione del Festival. Secondo posto per Fedez e Francesca Michelin con “Chiamami per nome”, seguiti da Ermal Meta e la sua “Un milione di cose da dirti”.

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, abbiamo incontrato i quattro 20enni a dicembre nella nostra intervista in formato quadruplo, che rivedrete in onda mertedì a Le Iene. Li abbiamo letteralmente sommersi con la nostra raffica di domande, a partire dal significato di “Maneskin”, che in danese vuol dire “chiaro di luna”. Si sentono più simili a un rapper o ai Pooh? “Ai Pooh che reppano”, risponde Damiano, il frontman. “Ho iniziato a cantare a sei anni”, racconta, “ora riesco a mantenermi con la musica”. La prima spesa folle che ha fatto? “La macchina”. Ha mai mandato a quel paese un fan? “Una volta abbiamo suonato, c’erano le transenne, Victoria si è piegata e un ragazzo ha avuto la geniale idea di toccarle il culo. Gli ho detto un po’ di cose non belle…”.

Non ci ha voluto dire se è fidanzato, ma ha confessato di essere stato con una donna più grande di lui di 16 anni. Non potevamo non chiedergli se ci fosse stato qualcosa con Victoria, la ragazza del gruppo: “se vi piace crederlo ve lo lascio credere”, ha risposto. Così lo abbiamo chiesto a lei, ma abbiamo strappato solo un “chissà”. Victoria ha mai avuto un'avventura con una ragazza? “Sì, anche duratura”, risponde.

A forza di domande abbiamo stilato il loro identikit: il più intonato, a detta di tutti e quattro, è Damiano. Il più ritardatario è Thomas. Per quanto riguarda il più “pigro” ognuno ha indicato qualcun altro. E chi passa più tempo sul porno? “Non so perché ma ho la sensazione che gli altri abbiano detto me”, risponde Ethen. E ha ragione!

E alla domanda se quest’anno sarebbero stati loro i vincitori di Sanremo, hanno risposto con un “chissà”. E se fossero arrivati ultimi? “Gli ultimi saranno i primi!”, ci ha risposto Victoria. Loro, per ora, sono solo primi!