News | Lo scherzo ad Aiello: da Sanremo a San Vittore con l'arresto per droga | VIDEO La sua paura più grande? Finire arrestato ingiustamente. Così abbiamo fatto provare questo incubo ad Aiello che è finito in tempo reale su tutti i giornali. Ecco l’attesissimo scherzo di Nicolò De Devitiis al cantante che da Sanremo ha rischiato di ritrovarsi a San Vittore!

La più grande paura di Aiello? Essere arrestato ingiustamente. E così gli abbiamo fatto provare questa situazione con la complicità del suo stylist e della sua manager. Con una notizia che avete letto su alcune testate proprio mentre gli facevamo il nostro scherzo. Tutto parte da un progetto di scarpe ecosostenibili che gli facciamo proporre. Ma la trattativa viene interrotta dall’arrivo dei nostri finti carabinieri.

L’imprenditore che gli stava proponendo l’affare viene portato via in manette. E intanto chiedono i documenti ad Aiello per essere interrogarlo. “Questo signore non lo conosco. L’ho visto una volta sola perché mi ha chiesto di diventare testimonial di un brand di scarpe”, dice il cantante. “Il signore è un ‘ndranghetista ed è coinvolto nello spaccio di stupefacenti a livello internazionale”, gli rivela il capitano dei carabinieri dandogli però una mazzata finale: “Anche lei adesso è coinvolto in concorso per spaccio internazionale”.

A ogni domanda di Aiello il carabiniere risponde con improbabili modi di dire nonsense. “Il cavallo quando si avvicina al fiume, nitrisce”, gli dice per esempio mandandolo ancora più in confusione. Intanto che il cantante viene lasciato solo in una stanza gli facciamo compagnia con un altro nostro attore: il narcos del gruppo che come mantra gli ripete “Minimo dieci anni”. Quello che rischierebbe di scontare se condannato. Dopo di lui ecco un altro spacciatore.

Lo informiamo che la notizia è uscita su tutti i giornali. Anche il suo avvocato gli dice che rischia 10 anni di carcere. Aiello viene ammanettato: è arrivato il momento di dirgli che è tutto uno scherzo de Le Iene con Nicolò De Devitiis!