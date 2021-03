News | Lo scherzo al bomber Moscardelli: il finto Totti gli spezza il cuore | VIDEO Davide Moscardelli, l'attaccante italiano con la barba più famosa del web, è la vittima dello scherzo crudele de Le Iene. Il bomber, da sempre tifoso della Roma, era convinto che il suo idolo Francesco Totti avrebbe partecipato alla partita di addio al calcio organizzata per lui. Il suo cuore si è spezzato quando ha scoperto che era tutto uno scherzo di Sebastian Gazzarrini!

Alcuni lo chiamano “Mosca”, altri lo chiamano “Barba” e in molti lo chiamano semplicemente “Bomber”. Davide Moscardelli, da poco ex calciatore, ha conquistato il web con sua barba lunga. Da sempre grandissimo tifoso della Roma, per Francesco Totti farebbe di tutto. Così Sebastian Gazzarrini, con la complicità della moglie del calciatore e del grande imitatore Gianfranco Butinar, è riuscito a spezzargli il cuore con uno scherzo crudele de Le Iene.

Moscardelli viene a sapere che il Pisa, ultima squadra in cui l’attaccante ha fatto la differenza, ha deciso di organizzargli una partita di addio al calcio e l’ospite speciale sarà…Francesco Totti. Riceve poi l’inaspettata chiamata del Capitano che gli conferma direttamente la notizia. Il bomber non riesce a trattenere la felicità. “Ma è davvero lui?” chiede alla moglie. “Devo fare un gol che me la passa lui…”, inizia a fantasticare.

Il finto Totti però si dimostra davvero invadente e prende in mano la gestione della partita di addio arrivando a escludere vecchi compagni di squadra di Moscardelli come il portiere Stefano Sorrentino. Il “Barba” non riesce proprio a ridimensionare il suo idolo e lascia alla moglie Guendalina il duro compito. Le acque si calmano e il finto Totti propone un incontro a casa di Moscardelli per organizzare il tutto.

Proprio nel momento in cui il sogno del bomber si sta per realizzare, alla porta spunta Sebastian Gazzarrini. Chissà che, dopo il nostro scherzo, “Er Pupone” non decida di partecipare davvero alla partita di addio del bomber Moscardelli!