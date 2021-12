News | Scherzo a Sonia Bruganelli: il figlio organizza casting per andare in tv con papà Bonolis Il figlio Davide si fa pagare (e non solo) per i casting del programma Avanti un altro! del marito Paolo Bonolis? Abbiamo fatto prendere un colpo a Sonia Bruganelli, che con lo scherzo di Stefano Corti e Giorgio J. Squarcia si è ritrovata in casa ragazze seminude e fotografi ballerini!

Abbiamo fatto prendere un colpo a Sonia Bruganelli: scopre che il figlio Davide, 17 anni, organizza ambigui casting a pagamento per partecipare al programma Avanti un altro! del marito Paolo Bonolis su Canale 5!



È naturalmente tutto un nostro scherzo, con Stefano Corti e la complicità del figlio. Ed è imperdibile la reazione di Sonia quando scopre in casa un’aspirante partecipante al programma già in biancheria intima (sì, Davide si approfitterebbe della situazione…).



C’è perfino un fotografo che si mette a ballare davanti a lei sognando di finire in televisione. Meglio intervenire con Stefano Corti e svelare che è tutto un nostro scherzo!