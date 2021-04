News | Lo scherzo a Filippo Tortu: un messaggio alla figlia ha fatto infuriare Nedved? | VIDEO Filippo Tortu è finito vittima dei nostri Stefano Corti e Alessandro Onnis: gli abbiamo fatto credere di esser stato invitato allo Stadium a vedere la Juventus, direttamente da Pavel Nedved. Peccato che Filippo avesse scritto alla figlia Ivana, e il finto dirigente bianconero non l’ha presa proprio bene… per sua fortuna però era solo un nostro scherzo!

Filippo Tortu non è solo l’italiano più veloce di sempre, ma anche un grande appassionato di Juventus: “Per una vittoria in Champions farebbe di tutto”, ci confida il fratello nostro complice. E allora perché non fargli un bello scherzo con i nostri Stefano Corti e Alessandro Onnis?

I due fingono un invito di Pavel Nedved, suo idolo bianconero, per andare a vedere niente meno che Juventus contro Porto allo Stadium di Torino. Un sogno per il nostro Filippo, che però ha uno scheletro nell’armadio: ha scritto alla figlia modella di Pavel, Ivana, su Instagram.

Meglio non pensarci adesso, anche perché cosa sarà mai? Il giorno della partita Filippo e il fratello vengono recuperati da un autista inviato dalla Juve per raggiungere lo Stadium, ma il viaggio non è proprio agevole: il nostro pilota/complice infatti è vittima di problemi… intestinali.

E così si arriva allo Stadium quando il primo tempo è già finito. I cancelli sono chiusi e Filippo riceve una chiamata dal finto Nedved: ha scoperto i messaggi inviati alla figlia. L’invito è subito revocato, e al nostro Tortu non resta che rientrare a casa con la coda tra le gambe.

Non solo: la Juve è pure stata eliminata a sorpresa dal Porto! Ma una consolazione per quell’orribile serata per fortuna c’è: era tutto uno scherzo dei nostri Stefano Corti e Alessandro Onnis.