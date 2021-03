News | Lo scherzo a Ghemon: le sue scarpe in vendita per rifare il fondo schiena alla fidanzata! | VIDEO Abbiamo messo in vendita le sneaker da collezione di Ghemon! Con la complicità della sua fidanzata proprio pochi giorni prima di Sanremo abbiamo trovato il “momento perfetto” per fargli passare qualche ora da incubo. Nicolò De Devitiis gli ha teso proprio una bella trappola

Che cosa fareste se la vostra dolce metà vi vendesse quello di cui più caro avete? È l’incubo in cui abbiamo catapultato Ghemon, proprio pochi giorni prima dell’inizio del festival di Sanremo. Lui possiede quasi 400 paia di costosissime sneaker che tiene gelosamente custodite in una stanzetta della sua casa.

Con la complicità della sua fidanzata Giulia siamo andati a vederle e con lei abbiamo deciso di fargli passare qualche ora da incubo. “Ho deciso di rifarmi sedere e interno cosce”, gli rivela Giulia. Ma il vero problema è trovare i soldi per questi interventi di chirurgia estetica. Sarà un amico del cantante ad avvisarlo: gli inoltra il link con il sito per la vendita online. Lì ci sono parecchie sneaker da collezione a prezzi stracciati, ma dalle foto sembrano le sue, così come la casa dove sono state scattate. Un sospetto che diventa realtà quando Ghemon si fionda nella stanzetta dove le tiene custodite: le sue scarpe non ci sono più!

Per riavere quello a cui tiene di più lo mettiamo alla prova con le persone che più odia: il reseller spaccone che non vuole sapere di restituire 3 sneakers comprate a prezzo stracciato, il ragazzino piagnucolante e il tamarro rissoso che mette alla prova i suoi nervi. E alla fine al campanello gli suona anche il nostro Nicolò De Devitiis che si presenta con tutto il carico di scarpe per dirgli che era tutto uno scherzo de Le Iene. “Tengo tantissimo a loro, ma anche alla mia vita”, dice Ghemon. “Mi sono dovuto tenere abbastanza!”.