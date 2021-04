News | Lo scherzo a Gianluigi Paragone: il figlio si dà alle scommesse clandestine? | VIDEO Abbiamo fatto andare su tutte le furie Gianluigi Paragone. Nella casa del giornalista e senatore abbiamo nascosto costosissimi telefoni e contanti facendogli credere che suo figlio Tommaso, nostro complice, sia finito in un giro di ricettazione e scommesse clandestine. Tutta colpa di Sebastian Gazzarrini

Perché Gianluigi Paragone sta sbraitando così contro la sua famiglia? Tutta colpa del figlio più grande. Tommaso gli fa credere di essersi dato alle scommesse clandestine finendo in un giro di ricettazione.

Con la complicità di tutta la sua famiglia abbiamo nascosto iPhone e costosi accessori in casa Paragone. Gianluigi li trova nei cassetti, nell’armadio e libri che spiegano come fare soldi dalle scommesse. Il figlio più piccolo mette il carico da novanta: Federico, anche lui nostro complice, spiffera di strani giri in cui si è infilato il fratello.

Come se non bastasse, gli facciamo trovare anche una mazzetta in contanti: “Qual è l’origine di quei soldi? Vendendo roba come il rolex della mamma? Da dove ti arriva tutta quella liquidità da scommesse clandestine?”. Gianluigi va su tutte le furie.