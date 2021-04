News | Lo scherzo a Gianni Sperti (con Maria De Filippi e Tina Cipollari): il truffatore che vuole fare l'opinionista | VIDEO Abbiamo fatto passare un compleanno da incubo a Gianni Sperti con lo zampino anche di Tina Cipollari. La sorella ha simulato di investire un truffatore che a tutti i costi vuole diventare opinionista di Uomini e Donne. Per smascherarlo interviene Maria De Filippi che gli dà qualche indizio per capire che è tutto uno scherzo di Sebastian Gazzarrini

“Rettifico tutto se mi fai diventare opinionista”. Gianni Sperti si è ritrovato a dover mediare con un truffatore. Un grattacapo che se succede il giorno del proprio compleanno con la complicità della propria sorella e anche di Maria De Filippi e Tina Cipollari diventa un incubo. Gianni normalmente vive a Roma, ma in quei giorni ha raggiunto la sua famiglia in Puglia.

Sarà Cinzia, la sorella di Gianni, il nostro gancio per fingere l’investimento di un passante: il ballerino-opinionista è in auto con lei e un amico. Cinzia finge di parlare al telefono mentre avvia l’auto in retromarcia che investe un passante. Le urla del nostro attore sono fortissime in poco tutto il quartiere è lì attorno. Tutte quelle urla insospettiscono Gianni: “Vuole solo i soldi dell’assicurazione. È impossibile che si sia fatto male!”. Ma ancora non sa a che cosa punta per davvero il truffatore che intanto viene caricato su un’ambulanza.

In pochi minuti lo scoop diventa virale sui social. Escono dei finti articoli che raccontano però che alla guida ci fosse Gianni e per di più ubriaco. Il suo telefono non ha più pace, tutti lo chiamano per una dichiarazione. Tra loro c’è anche Tina Cipollari: “Un giornalista mi ha chiamata per chiedermi come sei al volante. Gli ho detto che sei un po’ distratto…”. A questo punto a Gianni non resta che parlarne con il truffatore sperando che faccia una rettifica per fermare quest’onda. Lo raggiungono e lui si toglie le bendature ammettendo fosse tutta una finzione: “Il mio lavoro è questo. Io rettifico tutto, se tu mi fai fare un anno da opinionista in tv. Chiama la De Filippi!”, gli dice.

Ora è proprio lei a entrare in gioco come nostra complice. Lo contatta per chiedergli che cosa sia successo. Gianni spiega tutto, ma ha la salivazione a zero. Allora Maria lo indirizza verso le nostre telecamere nascoste. Così Sebastian Gazzarrini può finalmente dirgli che è tutto uno scherzo de Le Iene!