News | Lo scherzo hot alla star di Tik Tok: chi ha incastrato Khaby Lame? | VIDEO Abbiamo messo a dura prova Khaby Lame. Su TikTok è la star del momento con oltre 50 milioni di follower. Ma ha un punto debole: l’inglese. Sebastian Gazzarrini e Giovanni Fortunato gli hanno organizzato un cattivissimo scherzo tra foto hot e ricatti

Su TikTok ha oltre 50 milioni di follower e su Instagram quasi 15, tanto da aver superato Mark Zuckerberg (che ha commentato con un pollice in su). Noi de Le Iene abbiamo incastrato Khaby Lame: il tiktoker italiano più seguito al mondo. Ha un problema con la lingua inglese, così lo abbiamo messo alla prova organizzandogli un finto corso con un professore nostro complice.

Se poi si mette di traversi la figlia del prof con pose provocanti e video sexy imparare le nozioni base diventa davvero una prova durissima! Ma Amanda, la nostra provocatrice, cerca solo una foto scandalo per poter ricattare il tiktoker. Ed ecco che il momento si presenta quando Khaby viene lasciato solo con lei. Amanda fotografa a seno nudo con lui. In quel momento il professore scopre la situazione e lo caccia dalla lezione.

“Se esce questo video sono rovinato, rovinato!”, dice Khaby trattenendo a stento le lacrime. E quella sua paura la facciamo diventare realtà nel giro di poco. La foto inizia a girare e Khaby ha paura dello scandalo.

Gli facciamo incontrare il ragazzo di Amanda per trovare una soluzione: “Quanto vale questa foto? Secondo me almeno 100mila euro e partiamo da 5mila ora così non esce”, gli propone. Khaby è nell’angolo e chiede aiuto ai suoi manager. Arriva la madre della ricattatrice che dice di avere una soluzione: “Ci penso io a ritirare tutto quello che c’è da ritirare. Mi prometti però che una volta a settimana esci a cena con me”. Khabi non ne vuole sapere e la sua prova di resistenza finisce con l’arrivo di Sebastian Gazzarrini.