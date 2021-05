News | Lo scherzo a Khaby Lame: lezioni di inglese, foto hot e ricatti Abbiamo messo a dura prova Khaby Lame. Su TikTok è la star del momento con oltre 50 milioni di follower. Ma ha un punto debole: l’inglese. Sebastian Gazzarrini gli ha organizzato un cattivissimo scherzo e sarà in studio con noi per commentarlo con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Martedì dalle 21.10 su Italia1

Il suo punto debole è l’inglese. Così abbiamo fatto credere a Khaby di seguire un corso di lingua per migliorare la sua conoscenza ma la finta figlia del professore ha scattato una foto assai compromettente ed è pronta a pubblicarla, mettendolo così in difficoltà e provando a minare la sua notorietà. Per evitare tutto questo gli propongono anche ricatti e proposte hot.

Come reagirà lui? Sarà pronto ad accettarle? Non perdetevi lo scherzo di Sebastian Gazzarrini a Khaby Lame che sarà nostro ospite in studio con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.