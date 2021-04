News | Lo scherzo: Pippo Inzaghi e la fidanzata Angela avvelenati da un tifoso del Crotone I VIDEO L’allenatore del Benevento Pippo Inzaghi vive per il calcio, ma una volta a settimana si concedeva una cena a base di pesce con la fidanzata Angela in tempi di locali aperti prima della stretta per il Covid. Dopo aver mangiato una spigola fresca inviata da un fornitore appositamente per lui, scopre che la fidanzata, nostra complice, sta male e che qualcuno ha provato ad avvelenarli. Ma era tutto uno scherzo del nostro Alessandro Di Sarno!

SuperPippo Inzaghi, ex attaccante che ha scritto la storia del calcio internazionale e attuale tecnico del Benevento Calcio, è stato messo ko da una spigola avariata. Per sua fortuna è tutta colpa de Le Iene che lo hanno fregato con un nuovo scherzo.

Inzaghi va a cena con la fidanzata Angela Robusti, nostra complice, al Pascalucci, un ristorante che frequenta spesso e famoso per il pesce. C’è una bella notizia per lui: una spigola freschissima inviata da un fornitore proprio per l’ex calciatore. “Pescata oggi questa eh…con l’amo”, dice il ristoratore, in tempi di locali aperti prima della stretta per il Covid.

La coppia si gode la cena e Inzaghi soddisfatto registra anche un video di ringraziamento per il fornitore misterioso. Il giorno dopo la cena, però, qualcosa va storto e si scopre che proprio la spigola mangiata la sera prima è entrata in contatto con un parassita. La fidanzata di Inzaghi finge di avere dei forti dolori allo stomaco tanto da richiedere l’intervento dell’Asl.

“Ma cosa abbiamo combinato…non mangiamo mai fuori, oh…” l’ex bomber si dispera. Durante il viaggio in ambulanza, si viene a sapere che il pesce è stato contaminato in maniera dolosa dal fornitore tifoso del Crotone, rivale calcistica del Benevento. Inzaghi si infuria trasformandosi di nuovo in SuperPippo, ma non ce n’è bisogno perché è tutto uno scherzo della Iena Alessandro Di Sarno.