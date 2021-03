News | Lo scherzo a Samantha De Grenet: il figlio Brando su una cattiva strada... | VIDEO Abbiamo messo a dura prova Samantha De Grenet! Con la complicità di suo figlio, le abbiamo fatto credere che Brando fosse finito tra risse, giri in macchina senza patente e prostituzione per colpa di un nuovo amico di 25 anni più grande di lui. Non perdetevi lo scherzo di Nicolò De Devitiis, martedì dalle 21.10 su Italia1

Prendete una mamma apprensiva, un figlio ribelle e una brutta compagnia. Ecco gli ingredienti esplosivi di un nuovo scherzo de Le Iene che andrà in onda martedì dalle 21.10 su Italia1.

Questa volta è caduta nella nostra rete Samantha De Grenet con la complicità di suo figlio Brando. “Voglio sapere dove vai, con chi vai…”. Mamma Samantha non vede di buon occhio il nuovo amico di Brando e soprattutto i loro 25 anni di differenza. “Posso aver trovato un nuovo amico? L’amicizia non ha età...”, le dice il 15enne. Con lui mettiamo a dura prova la sopportazione di Samantha: crede che suo figlio sia finito in strani giri con risse, guida senza patente e addirittura prostituzione!

Con queste premesse la resa dei conti tra mamma Samantha e il nuovo amico di Brando si preannuncia incandescente. “Voi mi dovete tanto a me perché tuo figlio l’ho fatto crescere. Vi do un consiglio, vive dentro la bambagia: fallo uscire da casa!”, le consiglia. Non perdetevi lo scherzo di Nicolò De Devitiis a Samantha De Grenet che sarà anche nostra ospite in studio con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Martedì dalle 21.10 su Italia1!