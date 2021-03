News | Lo scherzo a Samantha De Grenet: Brando in che guaio ti sei messo! | VIDEO Abbiamo messo a dura prova Samantha De Grenet! Con la complicità di suo figlio, le abbiamo fatto credere che Brando fosse finito tra risse, giri in macchina senza patente e prostituzione per colpa di un nuovo amico di 25 anni più grande di lui: il Brasiliano, ovvero Massimiliano Minnocci, famoso dopo uno scontro con la Polizia. Nello scherzo di Nicolò De Devitiis e Riccardo Messa, Samantha perde tutte le sue certezze di mamma apprensiva

Una mamma apprensiva, un figlio ribelle e una brutta compagnia. Ecco gli ingredienti esplosivi dello scherzo de Le Iene a Samantha De Grenet. Che cosa ha fatto il figlio Brando nei tre mesi in cui lei era nella casa del Grande Fratello Vip?

I primi sospetti a Samantha arrivando da alcune storie su Instagram in cui Brando compare accanto a Il Brasiliano ovvero Massimiliano Minnocci, famoso dopo uno scontro con la Polizia. Oggi è un influencer che dispensa consigli soprattutto agli adolescenti. Facciamo credere a Samantha che Brando abbia avviato una collaborazione con lui per sponsorizzare gli orecchini della madre.



Lei va su tutte le furie sia con il figlio che con il marito ma non sa che quello è solo l’inizio. Con uno stratagemma le facciamo incontrare proprio il Brasiliano ed è subito scontro. “Voi mi dovete tanto a me perché tuo figlio l’ho fatto crescere. Vi do un consiglio, vive dentro la bambagia: fallo uscire da casa!”, dice Minnocci che rincara la dose. “Gli ho fatto guidare la macchina come premio. Si è menato con alcuni ragazzetti e come premio l’ho fatto stare con una donna!”.

Samantha è infuriata e si vede crollare tutte le certezze di mamma apprensiva. Vuole solo vedere suo figlio per chiarire: “Voglio sapere dove vai, con chi vai…”. Messo davanti alla realtà Brando è vago: “Posso aver trovato un nuovo amico? L’amicizia non ha età...”. La tensione in casa è alle stelle finché non suonano alla porta: è il Brasiliano che vuole nascondersi perché inseguito dalla Polizia. Con lui c’è anche Nicolò De Devitiis!