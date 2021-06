News | Lo scherzo alle sorelle Nasti: bloccate sotto la neve (e senza Instagram) | VIDEO Chiara e Angela Nasti sono due sorelle influencer seguitissime su Instagram da oltre 3 milioni di follower. Se rimanessero senza internet per ore come reagirebbero? Nicolò De Devitiis le ha catapultate nella vita reale bloccandole in una baita sotto la neve. Chiara e Angela saranno ospiti di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino per commentare lo scherzo de Le Iene

Come vivono le sorelle Nasti? Abbiamo deciso di osservare Chiara e Angela che insieme contano più di 3 milioni di follower su Instagram. Sono un fenomeno social e vogliamo capire quanto il nuovo lavoro dell’influencer possa creare dipendenza. Le abbiamo preparato una terapia d’urto per farle uscire dal mondo virtuale catapultandole in quello reale.

Come se la caveranno chiuse in una baita con due montanari a cui devono spiegare in cosa consiste il loro lavoro? Resisteranno senza internet e Instagram per qualche ora? Non perdetevi lo scherzo di Nicolò De Devitiis. Chiara e Angela saranno ospiti di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino per commentare lo scherzo de Le Iene