News | Lo scherzo a Tommaso Zorzi: Sonia Lorenzini vuole un risarcimento da un milione | VIDEO Il ritorno alla normalità dopo aver vinto il Grande Fratello Vip per Tommaso Zorzi è stato un incubo. Sonia Lorenzini gli ha chiesto un risarcimento danni da un milione di euro dopo che, testando un suo sex toy, è finita in ospedale. Tommaso viene beccato in fallo e deve fare i conti con la sua “spada nella doccia”. Ma per fortuna era tutto uno scherzo architettato da Sebastian Gazzarrini e Giorgio Squarcia

Mulanal, la spada nella doccia, il vibro della giungla e Aladild. Sembrano nomi storpiati di personaggi della Disney, ma sono i sex toys lanciati da Tommaso Zorzi qualche tempo prima di iniziare i suoi sei mesi di "reclusione" al Grande Fratello Vip. Proprio questi quattro giochi erotici gli hanno fatto passare qualche ora da incubo alle prese con una richiesta di risarcimento milionaria! A chiederlo è stata Sonia Lorenzini, ex gieffina e nostra complice assieme a Gabriele Parpiglia.

“Le è successo un incidente con questi sex toys proprio mentre eri nella casa del Grande Fratello”, lo informa l’avvocato. “Qui il problema è davvero bello grosso. È stata 4 ore al pronto soccorso, tu rischi anche quattro anni di carcere”. Zorzi allora si precipita dalla Lorenzini che ha testato in anteprima i sex toys: “Questo cavolo di coso è rimasto incastrato provocando delle lacerazioni. Hanno dovuto rimuoverlo e sono bloccata per 30 giorni”. Zorzi riesce a rispondere con una frase che è già un meme: “Io mi sto sentendo male”. Ma i problemi non sono finiti perché lei vuole un risarcimento: un milione di euro! A questa richiesta Tommaso sbianca e non riesce più a parlare.

È ammutolito anche davanti all’ispettore che dovrà testare i vibratori. Sotto gli occhi increduli si accascia sotto gli occhi di Zorzi mentre sperimenta un ovetto vibrante. La situazione sta precipitando e a cogliere Tommaso in fallo ci pensa Sebastian Gazzarrini: è tutto uno scherzo de Le Iene!