Lo scherzo a Vera Gemma: lasciata e prosciugata da Jeda? | VIDEO

Abbiamo messo a dura prova l’amore di Vera Gemma. Abbiamo fatto credere all’ex naufraga de L’Isola dei Famosi che il suo fidanzato Jeda l’avesse lasciata portandole via parte del suo conto in banca. Non perdetevi lo scherzo di Stefano Corti e Alessandro Onnis, martedì dalle 21.10 su Italia1