News | L'ombra di Messina Denaro sulla scomparsa dei Maiorana | VIDEO Ismaele La Vardera torna a parlarci della scomparsa dei Maiorana. Gli inquirenti hanno ipotizzato che siano stati uccisi e hanno indagato come mandante l'imprenditore Francesco Paolo Alamia, che sarebbe stato ricattato dallo stesso Maiorana. Secondo le dichiarazioni di un testimone, Alamia conosceva il boss Messina Denaro. Ricattando Alamia, Antonio potrebbe aver toccato gli interessi sia della mafia di Palermo che di quella di Trapani. L’inchiesta è stata però archiviata

Il nostro Ismaele La Vardera torna a occuparsi della scomparsa di Antonio e Stefano Maiorana. Nell’agosto del 2007 i due, padre e figlio, sono spariti nel nulla poco dopo essere andati a un importante appuntamento di lavoro.

Nel primo servizio la Iena ha ricostruito la storia della loro sparizione e ha parlato con l’ex moglie di Antonio e madre di Stefano, Rossella, che ci ha confidato la sua speranza che il figlio sia ancora vivo e nascosto da qualche parte per paura.

Stefano non è l’unico figlio che ha perso: un anno dopo quella scomparsa, anche il suo secondo genito Marco è morto gettandosi dal balcone di casa. Una morte che potrebbe avere a che fare con la scomparsa del fratello e del padre: prima di togliersi la vita, ha lasciato su un fumetto un’inquietante scritto.

Parla di un ricatto che il padre avrebbe fatto a un importante imprenditore edile palermitano e di alcune prove che lui stesso avrebbe distrutto. Su tutta la vicenda aleggia la figura del boss mafioso Matteo Messina Denaro.

In questo nuovo servizio, che potete rivedere in testa a questo articolo, Ismaele La Vardera approfondisce proprio l’ombra del boss sulla vicenda e il suo possibile ruolo in tutta questa vicenda. L’inchiesta è stata però archiviata dal gip di Palermo