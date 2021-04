News | #leienevaccinanobene: la solidarietà degli infermieri d'Italia agli anziani di Palermo Ismaele La Vardera ci racconta stasera a Le Iene, dalle 21.10 su Italia1, una bellissima storia di solidarietà avvenuta in questi giorni a Palermo. Partendo da Roma, Milano, Torino e persino dalla Germania, tantissimi infermieri, dedicando a questa buona casa il loro tempo libero, hanno risposto all’appello #leienevaccinanobene lanciato su Iene.it e sui canali sociali del nostro programma

Tra i tanti servizi da non perdere stasera a Le Iene, dalle 21.10 su Italia1, c’è il reportage di Ismaele La Vardera. La Iena ci racconta una bellissima storia di solidarietà avvenuta in questi giorni a Palermo. Partendo da Roma, Milano, Torino e persino dalla Germania, dedicando a questa buona causa il loro tempo libero, tantissimi infermieri hanno risposto all’appello #leienevaccinanobene.



L’iniziativa è stata lanciata da Iene.it e dai canali social del programma nei giorni scorsi per aiutare a vaccinare gli anziani ospiti delle rsa della città. Qualche settimane fa L’Azienda sanitaria provinciale siciliana aveva lanciato un bando per reclutare operatori sanitari che offrissero il servizio di vaccinazione agli ospiti delle residenze ma erano arrivate solo quattro risposte. Tutti gli altri infermieri della zona erano già impegnati costantemente nella lotta alla pandemia.



Stasera in onda vi racconteremo tutto con Ismaele La Vardera, dalle 21.10 su Italia1.