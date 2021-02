News | La nuova sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia bocciata sulla scoperta dell'America | VIDEO Stefano Corti e Alessandro Onnis avevano fatto domande di cultura generale americana ad alcuni politici in occasione dell’elezione del presidente Biden. Barbara Floridia, appena nominata sottosegretaria all’istruzione, era scivolata su Cristoforo Colombo

“Quando è stata scoperta l’America? Oddio adesso non mi fare dire… fermatevi un attimo perché non mi ricordo”. I nostri Stefano Corti e Alessandro Onnis in occasione dell’elezione del presidente Biden hanno fatto ad alcuni politici delle domande di cultura generale americana. Tra gli “interrogati” c’era anche Barbara Floridia (M5S), appena nominata sottosegretaria all’Istruzione del governo Draghi, che non era stata la sola a incappare in qualche gaffe.

“Trump rappresenta il partito…? In che senso, scusi? Di che partito è?”. La risposta ovviamente è “Repubblicano” ma la senatrice, come vedete nel video qui sopra, preferisce rispondere con un giro di parole: “Beh, è di quel partito che rappresenta la destra. Un partito liberale…”.



Corti e Onnis le fanno una domanda più diretta: “Quali sono i due partiti che si contendono la presidenza? Democratici e oddio adesso non mi ricordo l’altro”. Niente, il partito repubblicano proprio non le va giù.



Barbara Floridia è in buona compagnia. L’altro sottosegretario al ministero dell’Istruzione, il leghista Rossano Sasso, sul suo profilo ha appena scritto: “Chi si ferma è perduto, mille anni ogni minuto. Cit. Dante Alighieri”. Peccato che la citazione non fosse di Dante, bensì di Topolino.



Che ne penseranno gli studenti? Chiederanno un voto politico se sbaglieranno anche loro?