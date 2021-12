News |

Speciale Le Iene: il giallo di Ponza

Gianmarco Pozzi è stato trovato morto il 9 agosto 2020 a 28 anni nell’isola di Ponza. La nostra inchiesta con Giulio Golia e Francesca Di Stefano ripercorre, nello speciale in onda il 28 dicembre in prima serata su Italia1, tutti i molti oscuri di questa storia: la famiglia crede che sia stato ucciso e che non si tratti solo di una caduta in quell’intercapedine tra un muro e un’abitazione