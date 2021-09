News | TikTok supera YouTube: più tempo speso per i suoi video verticali | VIDEO Gli utenti inglesi e americani passano più tempo su TikTok rispetto a YouTube. Lo dice un monitoraggio delle applicazioni App Annie. Con Nicolò De Devitiis abbiamo provato a vedere che cosa ci sia dietro a questo social

TikTok mette in crisi Youtube. Le persone passano più tempo a guarda video verticali rispetto a quelli più tradizionali della piattaforma americana. Lo sostiene uno studio pubblicato dall'azienda di monitoraggio delle applicazioni App Annie: gli utenti inglesi e americani passano più tempo su TikTok rispetto a YouTube. A quest’ultimo resta però il primo posto come tempo totale passato sulla piattaforma (non per singolo utente). Ma questo primato è dovuto al maggiore numero di utenti: YouTube ne conterebbe circa due miliardi al mese mentre TikTok aveva circa 700 milioni di utenti nella seconda metà del 2020.

"L'audience massiccia di YouTube è composta da un grande numero di persone che sono anche semplici utenti del web, semplicemente raggiunge chiunque su internet", ha commentato Jamie MacEwan di Enders Analysis. "Ma nel Regno Unito e negli Usa TikTok ha superato YouTube e sta mettendo in difficoltà Facebook, è un grande successo".

Anche noi de Le Iene abbia voluto capire che cosa ci sia dietro quei video di balletti, challenge e tutorial sempre più virali che fanno passare minuti e minuti su TikTok. Con Nicolò De Devitiis abbiamo visto che cosa si cela dietro a questa app.