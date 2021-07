News | A Tokyo arriva subito il primo oro per l'Italia Vito Dell’Aquila vince la prima medaglia d’oro per l’Italia nel taekwondo, categoria 58kg. La prima medaglia azzurra in assoluto poco prima con l’argento di Luigi Samele nella sciabola

Subito prime medaglie per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo. E quella del 20enne brindisino Vito Dell’Aquila nel taekwondo è d’oro. L’azzurro la vince alle 15 nella categoria 58 Kg sconfiggendo il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi.



Poco prima era arrivata la prima medaglia assoluta per l’Italia questi Giochi olimpici, dalla scherma. È l’argento vinto nella sciabola da Luigi Samele. Soltanto l’ungherese Aron Szilagyi, alla terza medaglia d’oro consecutiva in tre Olimpiadi, è stato capace di superarlo in finale.



E siamo solo all’inizio delle Olimpiadi di Tokyo, al primo giorno, di un’estate che è partita con la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio.