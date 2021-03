News | Tommaso Zorzi vittima de Le Iene: pensa di finire in galera per colpa di un sex toy | VIDEO Lo stavano aspettando tutti e finalmente è arrivato lo scherzo de Le Iene a Anche Tommaso Zorzi, vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello VIP. Ha ricevuto una denuncia da 1 milione di euro da Sonia Lorenzini rischiando due anni di carcere, tutto per colpa di un sex toy. “A un certo punto ho pensato di finire in galera” ha detto Zorzi sul suo profilo instagram dopo aver scoperto di essere stato vittima di uno scherzo organizzato da Sebastian Gazzarrini

“Ho perso vent'anni di vita. Non vi dico niente ma mi sento male”. Ha esordito così Tommaso Zorzi nelle sue stories su Instagram dopo aver scoperto di essere stato vittima di uno scherzo de Le Iene.

Sebastian Gazzarrini ha organizzato tutto con l’aiuto del giornalista Gabriele Parpiglia e Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne, con la quale Zorzi ha condiviso una parte dell’avventura al GF VIP scontrandosi più volte.

“Io stavo morendo e vi dico solo che a un certo punto ho pensato di finire in galera perché mi hanno detto che avrei potuto rischiare due anni di carcere” ha detto Tommaso Zorzi, ancora incredulo, nelle sue stories.

Dovete sapere che il vincitore del GF VIP, prima di entrare nella casa più famosa d’Italia, stava lavorando a una sua linea di sex toys di ispirazione fiabesca e dal nome “La spada nella doccia”. Uscito dalla casa e pronto per lanciare sul mercato le sue creazioni erotiche, Tommaso Zorzi viene a sapere che mentre era ancora nella Casa Sonia Lorenzini, complice de Le Iene, è finita in ospedale proprio a causa di un malfunzionamento di uno dei suoi sex toys. Zorzi si trova improvvisamente a dover fare i conti con una finta denuncia da 1 milione di euro da parte della Lorenzini e il rischio di poter finire in carcere per due anni.

La reazione di Tommaso Zorzi andrà in onda prossimamente a Le Iene, che vanno in onda ogni martedì e venerdì alle 21.10 su Italia 1, ma in alto vi lasciamo una piccola anticipazione di ciò che è accaduto durante la rivelazione dello scherzo.