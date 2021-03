News | Tommaso Zorzi, lo scherzo de Le Iene: una richiesta di risarcimento milionaria | VIDEO L’attesa è finita. Martedì dalle 21.10 su Italia1 andrà in onda lo scherzo di Sebastian Gazzarrini e Giorgio Squarcia a Tommaso Zorzi che sarà nostro ospite in studio. Il vincitore del Grande Fratello Vip nonché opinionista de L’Isola dei famosi si è ritrovato a fare i conti con una richiesta di risarcimento milionaria da parte di Sonia Lorenzini (nostra complice insieme a Gabriele Parpiglia). Non perdetevi lo scherzo e commentatelo con #LeIene

L’abbiamo aspettato per 169 giorni e poche ore dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip è caduto nella trappola di Sebastian Gazzarrini e Giorgio Squarcia. Finalmente martedì 16 marzo potrete vedere l’attesissimo scherzo de Le Iene a Tommaso Zorzi da poche ore opinionista de L'Isola dei famosi.

Qui sopra vi mostriamo un piccolo spoiler! Non tutti sanno che Zorzi prima di entrare nella casa più spiata d’Italia ha ideato una linea di sex toy. Poche ore dopo il lancio in commercio appena finito il reality viene a sapere di un (improbabile) incidente a Sonia Lorenzini, nostra complice assieme a Gabriele Parpiglia. Gli facciamo credere che la ex gieffina è finita in ospedale dopo aver usato uno dei suoi sex toy. Tommaso si ritrova improvvisamente a dover fare i conti con una finta denuncia e un risarcimento da 1 milione di euro con il rischio di poter finire in carcere per due anni.

“Ho perso 20 anni di vita. Non vi dico niente ma mi sento male”, ha detto Tommaso su Instagram dopo aver scoperto di essere stato vittima di uno scherzo de Le Iene.

Vi anticipiamo anche che sarà nostro ospite in studio nella puntata di martedì condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino dalle 21.10 su Italia1. Commentatelo sui nostri social, riposteremo i commenti e i meme più memorabili con #LeIene!