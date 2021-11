News | Tornano Le Iene (con Francesca Fagnani)! La nuova conduttrice di martedì 30 novembre è Francesca Fagnani. Tra i tanti servizi della puntata: Alice Martinelli incontra il “palpeggiatore” di Greta Beccaglia, la giornalista di Toscana Tv molestata in diretta tv fuori dallo stadio Castellani di Empoli. Ismaele La Vardera torna sul caso del campione di pallavolo Roberto Cazzaniga, che ha speso 700mila euro e 15 anni per una fidanzata modella che non esisteva. Lo scherzo di Sebastian Gazzarrini è a Piero Ausilio

Tornano, martedì 30 novembre in prima serata su Italia 1, Le Iene. E con Nicola Savino e la Gialappa’s Band in studio c’è come nuova conduttrice per una sera Francesca Fagnani. “Sono fan di questo programma da sempre perché unisce due mie grandi passioni: le inchieste e il cazzeggio”, dice la giornalista. “È diverso da tutto e da tutti. Sono onorata di entrare in questo studio, con Nicola e la Gialappa’s, preceduta da tante ragazze così determinate. Sarò al servizio del programma, tanto felice quanto preoccupata da quei ragazzacci!”

Tra i tanti servizi della puntata, Alice Martinelli incontra il “palpeggiatore” di Greta Beccaglia, molestata sabato scorso fuori dallo stadio Castellani di Empoli. La giornalista di Toscana Tv stava facendo un collegamento in diretta per raccogliere le voci dei tifosi dopo la partita tra la squadra di casa e la Fiorentina, quando l’uomo passando le ha toccato il fondoschiena.

Continua poi l’inchiesta di Ismaele La Vardera sul caso di Roberto Cazzaniga, che ha speso 700mila euro e 15 anni per una fidanzata modella che non esisteva. La Iena va con lui a Cagliari alla ricerca di Valeria, la donna che nel precedente servizio era stata riconosciuta dal campione di pallavolo come la “voce” con cui parlava a telefono e di cui era innamorato. Valeria gli faceva credere di essere la top model Alessandra Ambrosio, e con lo pseudonimo Maya lo ingannava, chiedendogli continuamente soldi per fantomatici gravi problemi di salute e finte operazioni al cuore. Il campione sarà ospite in studio.

Vittima dello scherzo di Sebastian Gazzarrini sarà invece Piero Ausilio. La figlia Giulia, nostra complice, gli farà credere di essersi fidanzata con un uomo molto più grande che le ha appena regalato un’automobile. Il direttore sportivo dell'Inter non la prende affatto bene. Il nostro attore-fidanzato intanto ha raccolto un gruppo di finti tifosi che, arrabbiati per le ultime scelte di Ausilio e per avere risposte chiare sul futuro nerazzurro, ha chiuso a chiave la povera Giulia nella gabbia dei palloni in un campo da calcio.