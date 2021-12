News | Tornano Le Iene! Nuova puntata venerdì 3 dicembre in prima serata su Italia1 con la conduzione Roberta Rei, Nina Palmieri e Veronica Ruggeri. Tra i servizi: il reportage dal Libano dove si usano le criptovalute per combattere la crisi economica, l'esperimento di Stefano Corti con alcuni influencer (fin dove sono disposti ad arrivare per guadagnare?), due preti con idee opposte a confronto su coppie gay e figli e lo scherzo di Gabri Gabra a Andrea Sasdelli, in arte Giuseppe Giacobazzi, comico e cabarettista di Zelig

Nuovo appuntamento con Le Iene venerdì 3 dicembre in prima serata su Italia1 con la conduzione di Roberta Rei, Nina Palmieri e Veronica Ruggeri. Tra i servizi della puntata, un reportage dal Libano dove, nel mezzo di una terribile crisi economica, la gente sta sperimentando le criptovalute digitali come il Bitcoin per salvarsi.

Con Stefano Corti realizziamo invece un esperimento con alcuni influencer per capire se sponsorizzerebbero qualcosa di dannoso, anche oltre la loro morale. Vengono chiamati a un finto colloquio di lavoro: un nostro attore interpreta un imprenditore che propone loro di promuovere prodotti (inventati) come hamburger di pollo di qualità molto scadente proveniente anche da animali maltrattati, una linea di abbigliamento con etichette di pelle di animali rari proibite dalle legge, un energy drink dannoso con una base d’acqua presa da sorgenti inquinate, gioielli con pietre preziose ottenute con lo sfruttamento di bambini e una crema per le mani con molecole di dubbia provenienza. Come è andata? Più della metà accetta l’offerta.

Continua il viaggio di Gaetano Pecoraro tra le eccellenze ospedaliere italiane. Questa volta andiamo nell’Istituto Carlo Besta di Milano, uno dei più avanzati al mondo. Qui si studia e si cura gratuitamente, con il sistema pubblico, il cervello. A guidarci è il prof. Francesco DiMeco, dal centro di simulazione, dove i medici si esercitano nelle operazioni più complesse con tecnologie che riproducono fedelmente bisturi e materia da operare fino al focus Ultra sound, che utilizza gli ultrasuoni per colpire i tessuti in profondità senza incisioni o radiazioni.

In onda poi anche il confronto tra don Francesco Pieri e don Francesco Pieri su coppie gay e figli. Don Giulio, parroco di Bonassola (La Spezia), è noto per la protesta contro la Santa Sede per il divieto di benedire le coppie omosessuali: ha dichiarato durante l’omelia della messa della Domenica delle Palme: “Se non posso benedire le coppie formate da persone dello stesso sesso, allora non benedico neppure palme e ramoscelli d'olivo”. Don Francesco, prete di Bologna, invece è contrario alle unioni gay ed è stato al centro delle cronache per aver pubblicato sui social una foto di due uomini con la figlia invitando i follower a creare una vignetta con fumetti sull’immagine. “Qualsiasi sia l’opinione di questo parroco non dovrebbe esprimerla attraverso i social, perché così istiga altre persone a gettare benzina sul fuoco: è abbastanza inquietante visto che siamo nel ventunesimo secolo e che avere genitori omosessuali è molto più che normale”, hanno detto i due papà ritratti nella foto. “Quella non è una famiglia” ha sostenuto più volte il sacerdote anche ai microfoni della trasmissione. Per questo don Giulio veste i panni da Iena per un giorno per un confronto con l’altro parroco.

Vittima di un nostro scherzo con Gabri Gabra è Andrea Sasdelli, in arte Giuseppe Giacobazzi, comico e cabarettista di Zelig.