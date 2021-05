News | Ufo, pubblicato nuovo video da una portaerei degli Stati Uniti | VIDEO Un nuovo video, registrato dalla nave militare Uss Omaha, sembra mostrare decine di oggetti volanti non identificati ripresi dal radar che circondano la portaerei e poi spariscono. Il Pentagono ha fatto sapere che sta esaminando il video. Di simili immagini noi de Le Iene vi abbiamo parlato con Niccolò Torielli

Un nuovo video, ancora registrato dalla nave militare Uss Omaha, in cui sembrano vedersi decine di oggetti volanti non identificati che circondano la portaerei e poi spariscono: si torna con forza a discutere di Ufo negli Stati Uniti, a seguito delle nuove immagini pubblicate dal ricercatore Jeremy Corbell.

Il Pentagono ha fatto sapere che sta esaminando il video, in cui si vedono gli Ufo dal radar della portaerei. Non è la prima volta che nelle ultime settimane sono state rilasciate simili immagini: solo il 15 maggio scorso la Difesa statunitense ha confermato l’autenticità di un filmato, girato nel 2019 sempre dalla Omaha, desecretata e diffuso da Corbell.

Nel video si vede quello che il Pentagono ha definito un “transmedium vehicle", un veicolo cioè in grado di muoversi in aria, in acqua e nel vuoto e che è entrato nelle acque dell'Oceano senza subire alcun danno. "Posso confermare che il video è stato effettivamente girato dal personale della Marina e che sulle immagini sono in corso delle indagini”, ha detto la portavoce del dipartimento alla Difesa Susan Gough.

Degli Ufo - che ricordiamo, non è sinonimo di alieni ma significa ‘oggetti volanti non identificati’ - ha recentemente parlato anche l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama: “Esistono video e immagini in cui compaiono oggetti volanti, che non sappiamo esattamente cosa siano. Non siamo in grado di spiegarne il comportamento in volo, come facciano a volare in quel modo o a seguire quelle traiettorie”.

Nelle prossime settimane, intanto, è atteso dal Pentagono un rapporto comprensivo sull'attività svolta per indagare sugli Ufo: sarà presentato al Congresso, e l’attesa di una parte dell’opinione pubblica è molto alta sui risultati delle indagini della Difesa.

Noi de Le Iene vi abbiamo parlato a dicembre di tre video, girati da aerei militari Usa e dichiarati autentici dalla Marina americana, che mostrano oggetti non identificati. Con Niccolò Torielli abbiamo indagato sui molti misteri attorno agli avvistamenti di Ufo: tra chi dice che è tutto una copertura per nuove armi terrestri create per militarizzare lo spazio e chi teme l'invasione degli alieni. Potete rivedere il servizio in testa a questo articolo.