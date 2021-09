News | L'ultimo soldato americano lascia l'Afghanistan | VIDEO Si completa il ritiro Usa da Kabul, come previsto entro il 31 agosto. Tutto il potere dopo 20 anni di guerra torna ai Talebani che festeggiano in strada sparando in aria

L’ultimo soldato americano lascia Kabul dopo 20 anni di guerra. Questa foto del generale maggiore Chris Donahue diventa un pezzo di storia. Il comandante dell'82esima divisione aviotrasportata sale su un aereo C-17 attorno alla mezzanotte e pone fine anche simbolicamente, come previsto per il 31 agosto, all’intervento Usa in Afghanistan mentre i Talebani festeggiano sparando in aria per le strade la riconquista del paese.







Proprio contro il loro regime erano intervenuti gli Stati Uniti subito dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 accusando gli estremisti islamici di dare ospitalità ai terroristi di Al Qaeda che li ha organizzati e al loro leader Osama Bin Laden. Finisce così dopo 20 anni la “guerra più lunga” per gli americani. Mentre i Talebani sono tornati al potere a Kabul dopo una rapidissima e inattesa, almeno per i tempi, riconquista di tutto l’Afghanistan culminata per Ferragosto con la presa della capitale.



Il paese resta però nel dramma, con una guerra infinita iniziata con l’invasione sovietica del 1979. Nell’incubo per le vendette dei Talebani contro chi ha collaborato con gli occidentali e per il ritorno del loro regime che preannuncia già, di nuovo, l’abolizione di moltissimi e fondamentali diritti civili, soprattutto per le donne. Mentre in Afghanistan si continua a morire, come vi abbiamo raccontato nel servizio di Marco Maisano del 2016 che vi riproponiamo qui sopra.



(foto dal profilo Twitter di @DeptofDefense: Department of Defense The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul)