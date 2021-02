News | In vendita la casa più stretta di Londra: 180 centimetri per un milione di euro Il palazzo è largo circa 180 centimetri e si sviluppa per cinque piani d’altezza. Il prezzo è raddoppiato dal 2006 a oggi

Quanto può valere una casa larga circa 180 centimetri? La risposta potrebbe sorprendervi se siamo a Londra e l’abitazione in questione è la più stretta della capitale inglese.

La casa blu, che sembra quasi cercare di farsi spazio tra due palazzi adiacenti, è in vendita per circa un milione di euro, come si legge sul sito dell'agenzia immobiliare Winkworth, che ne cura la vendita. La casa si sviluppa tutta in altezza per cinque piani, 96 metri quadri in tutto. Ha anche il classico giardino all’inglese, di ben due metri e mezzo! Si trova nel quartiere di Shepherd’s Bush, nella zona ovest di Londra.

L'abitazione prima era un negozio di cappelli e il suo valore dal 2006 è raddoppiato: fu venduta per circa 550mila euro. Oggi vale il doppio.