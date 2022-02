News | Stasera tornano Le Iene! Con Belén Rodriguez e Teo Mammucari conduttori, due giovani talenti comici e una Iena d'eccezione: Joe Bastianich Tutte le novità in onda in prima serata su Italia1 con il ritorno de Le Iene

Tornano in prima serata su Italia1 Le Iene con tante novità a partire dai due nuovi conduttori Belén Rodriguez e Teo Mammucari. Ad accompagnarli sul palco anche la presenza comica dei due giovani talenti Max Angioni ed Eleazaro Rossi una nuova Iena d’eccezione, Joe Bastianich.

“Condurre Le Iene è un sogno che si realizza, ho sempre guardato la trasmissione con grande ammirazione e l’idea di farlo insieme a Teo mi rende felice e mi diverte molto. Lui, già di famiglia nello show, mi sta dando tantissimi consigli", commenta Belén Rodriguez. "Ringrazio Davide Parenti che mi ha scelta anche per far conoscere a tutti chi è Maria Belèn. Sono molto grata a Mediaset per questa nuova opportunità”.

“Finalmente ritorno a casa! Vent’anni fa ho iniziato con questa squadra, prima come inviato speciale e poi come conduttore", ricorda Teo Mammucari. "Tre anni fa ho lasciato, con grande dispiacere, per continuare il mio percorso e oggi con entusiasmo torno in famiglia”.

“Devo ancora rendermene conto, per me è stata una bellissima sorpresa ricevere la possibilità di entrare a far parte di un programma così importante", dice Max Angioni. "Non vedo l’ora di cominciare e d’indossare questa divisa mitica”. “Sono molto felice di entrare a far parte di un programma che guardavo fin da ragazzo", commenta Eleazaro Rossi. "Giustamente il duro lavoro e la fatica alla fine pagano sempre, a differenza di Max Angioni e le sue amicizie potenti, io devo dire grazie solamente a me stesso!”.



La nuova iena d’eccezione, Joe Bastianich non smette di sorprendere per la sua voglia di sperimentare: “Sono a un punto della mia vita in cui ho voglia di mettermi in gioco, di sfidare me stesso e anche far vedere una prospettiva diversa di chi sono, di mostrarmi sotto una nuova luce. Non è mai tardi per girare le pagine della vita. E non vedo l’ora di buttarmi in questa avventura”.

I servizi, le interviste e gli scherzi sono affidati, come sempre, agli inviati del programma: Fabio Agnello, Andrea Agresti, Nic Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama. Confermato anche per questa stagione il pugile Clemente Russo, nuovo ingresso per Mario De Lillo alias “Arte povera”.

Ideatore de “Le Iene” e capo-progetto è Davide Parenti. In regia Antonio Monti.



Appuntamento in tv per stasera!