Stasera ci sono le Iene!

In prima serata su Italia1, nuova puntata oggi de Le Iene condotta da Belén Rodriguez e Teo Mammucari. Con loro sul palco anche i due comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra gli ospiti in studio Coez e Simone Marchetti.

Molti i servizi dedicati all'attualità, in particolare al conflitto in Ucraina. Il reportage di Joe Bastianich girato a Dubai racconta la fuga dei russi dalle sanzioni. Luigi Pelazza prova a spiegare, con il commento di un ex generale e di un pilota di caccia, l’utilizzo da parte della Russia di armi non convenzionali.

Continua l’inchiesta di Gaetano Pecoraro su Andrea Bulgarella, l’imprenditore trapanese caduto in disgrazia perché accusato di aver riciclato i soldi della mafia. A livello giudiziario la vicenda è terminata con la definitiva assoluzione e con l’archiviazione di tutte le indagini a suo carico, senza nemmeno arrivare a un processo. Economicamente invece l’uomo continua a essere considerato come “persona non gradita”: sembrerebbe infatti che il sistema bancario informatico continui a segnalarlo, impedendogli l’apertura di conti, anche personali, e portandolo al collasso finanziario. La Iena ne parla con la Presidente della Commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, Carla Ruocco.

Dopo aver parlato delle patch cutanee e dell’utilizzo di questa o di altre soluzioni per combattere le calvizie, Alessandro Onnis torna sul problema, soprattutto psicologico, che colpisce otto milioni di italiani. Vittima dello scherzo di Sebastian Gazzarrini è l’attore Giorgio Pasotti. Protagonista dell’intervista singola sarà il campione di arti marziali Mma Marvin Vettori.