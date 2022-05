News | Stasera tornano Le Iene! In prima serata su Italia 1, nuova puntata de Le Iene condotta da Belén Rodriguez e Teo Mammucari. Sul palco anche Max Angioni ed Eleazaro Rossi, ospite Marco Mengoni. Tra i tanti servizi, con Gaetano Pecoraro vi parliamo di talk show, informazione e politica e con Alice Martinelli delle polemiche seguite al caso delle presunte molestie durante l’adunata degli Alpini a Rimini

In prima serata su Italia 1, nuova puntata de Le Iene condotta da Belén Rodriguez e Teo Mammucari. Sul palco anche Max Angioni ed Eleazaro Rossi, ospite Marco Mengoni.

Tra i tanti servizi di stasera, continua l’approfondimento di Gaetano Pecoraro sul tema talk show, informazione e politica, con nuove interviste ai conduttori Giuseppe Brindisi, Veronica Gentili, Massimo Giletti, Mario Giordano, Massimo Gramellini, Gianluigi Nuzzi, David Parenzo e Nicola Porro. Si parla di ’“intromissione” (per alcuni insistente) della politica nella televisione italiana. Tra le domande della Iena: “I talk che vediamo tutti i giorni in tv sono fatti bene o andrebbero riformati come sostiene il comitato di vigilanza Rai?".

Alice Martinelli prova invece a capire di più della polemica per alcune dichiarazioni del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e dell’assessore al Lavoro e alle Pari Opportunità alla Regione Veneto Elena Donazzan seguite al caso delle presunte molestie durante l’adunata degli Alpini a Rimini.