News | Stasera tornano Le Iene! In prima serata su Italia 1 nuova puntata de Le Iene condotta da Belén Rodriguez e Teo Mammucari. Tra i tanti servizi: con Nina Palmieri le novità sulla "truffa sentimentale” che avrebbe subìto il pallavolista Roberto Cazzaniga e, con Alice Martinelli, il caso della direttrice del supermercato espulsa a Pescara (con in escluviva la nota vocale inviata chiedendo "chi aveva il ciclo")

In prima serata su Italia 1 nuova puntata de Le Iene condotta da Belén Rodriguez e Teo Mammucari. Sul palco anche Max Angioni ed Eleazaro Rossi, tra gli ospiti Ale e Franz.

Tra i tanti servizi di stasera, Nina Palmieri torna sulla "truffa sentimentale” smascherata da Le Iene di cui sarebbe stato vittima Roberto Cazzaniga. Il pallavolista era convinto di avere una relazione sentimentale a distanza con la super modella brasiliana Alessandra Ambrosio, conosciuta con il nome di Maya. Dopo i nostri servizi, la Finanza ha eseguito ora un sequestro preventivo di una parte dei circa 600mila euro che gli sarebbero stati sottratti con l’inganno nei confronti di due donne ora indagate per truffa aggravata e continuata: Valeria Satta, di Cagliari, e Manuela Passero, residente nella provincia di Monza. La Iena incontra di nuovo Roberto e ci racconta tutte le ultime novità.

Alice Martinelli incontra Carla Di Tecco, la direttrice del supermercato di Pescara espulsa con l’accusa di aver mandato un messaggio vocale in una chat di colleghi in cui chiedeva di dire chi avesse il ciclo mestruale quel giorno per un assorbente sporco trovato fuori dal cestino del bagno. La donna finora non è mai apparsa in tv. Nel servizio in esclusiva anche la nota vocale inviata: “Allora ragazzi, mi spiace mandare questo messaggio su questo gruppo dove ci sono anche uomini, non mi interessa perché tanto è il gruppo dei capi reparto ma questa storia deve finire. Allora, adesso, mi rivolgo soprattutto alle donne capo reparto, io voglio che voi mi prendete, su un foglio di carta, le donne che stavano lavorando tra le 13.30 e le 13.45, vi informate su chi aveva il ciclo mestruale, perché io adesso veramente vi faccio passare veramente un guaio. Fatemi i nomi perché altrimenti faccio una lettera di richiamo a tutte le persone che a quell’ora stavano lavorando. Non mi fate passare i giorni senza darmi una risposta. Io oggi rientro e voglio nome e cognome di chi ha fatto questo schifo. Non mi fate passare questa cosa nel dimenticatoio perché io questa volta, dopo quello che vi ho detto l’altra volta, non so se siete intervenute, ma io questa volta questa cosa nel dimenticatoio non la farò passare, ok? Sono veramente imbestialita, voglio i nomi e cognomi di chi oggi ha il ciclo mestruale, sennò gli calo le mutande io. Tra le 13.30 e le 13.45 chi è andato in bagno, ditemelo voi perché lo voglio sapere oggi al mio rientro, chiaro?”.

Filippo Roma raccoglie impressioni e dichiarazioni di alcuni personaggi noti sulle frasi pronunciate pubblicamente qualche giorno fa dall’attore ed ex parlamentare Luca Barbareschi che, soprattutto sui social, hanno scatenato molte polemiche: “il problema è la mafia dei gay” e “l'inclusività è la cosa più stupida del mondo”.